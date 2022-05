Gravina: “Per Euro 2032 ci siamo, l’Italia è finalmente credibile”

by Antonio Sepe

Gabriele Gravina - Foto Antonio Fraioli

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è intervenuto durante il convegno ‘Lo sport muove l’Italia‘, parlando in particolare della candidatura ad Euro 2032: “Siamo ben posizionati e finalmente credibili, ci siamo noi e la Turchia“. Gravina ha poi aggiunto: “Siamo l’unica federazione che ha ritenuto di fare un passo di civiltà verso un mondo in crescita con il professionismo femminile“. Infine, ha preso la parola anche Sara Gama, capitana della Nazionale femminile: “Vogliamo portare l’Italia all’Europeo da professioniste. Lavoriamo tutte insieme per portare lo sport femminile a un alto livello di riconoscimento nel nostro Paese“.