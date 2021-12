Francia, tornano le restrizioni negli stadi: massimo cinquemila persone all’aperto

by Matteo Di Gangi

Parco dei Principi - Foto PAULMAXWELL CC-BY-SA-4.0

Nuove restrizioni in Francia. Il Governo, nella serata odierna, ha varato nuove norme che entreranno in vigore nei prossimi giorni per contrastare la rapida avanzata di ‘Omicron’ che nei giorni scorsi ha portato anche ad oltre centomila nuovi casi al giorno. Restrizioni che riguarderanno anche il mondo dello sport: a partire dal prossimo tre di gennaio infatti allo stadio potranno entrare massimo cinquemila persone, solamente duemila invece dentro i palazzetti. Ad annunciarlo è stato il premier francese Jean Castex, comunicando le decisioni prese durante il Consiglio dei ministri straordinario convocato per discutere della crisi pandemica. Nel calcio le misure si applicheranno alle giornate 20, 21 e 22 di Ligue 1 oltre che per gli ottavi della Coppa di Francia che si giocheranno lunedì 3 (Psg-Vannes) e martedì 4 gennaio (Lens-Lille)

Una decisione che si inserisce all’interno di un contesto complicato: in Bundesliga e in Germania infatti le partite si disputeranno a porte chiuse a partire dal nuovo anno così come in Belgio, Olanda e Austria. In Italia il 75% di capienza degli stadi è ancora garantito ma possono entrare solamente i vaccinati o i guariti. Al momento nessuna restrizione in Gran Bretagna e in Spagna. Ma la situazione cambia di ora in ora.