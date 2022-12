Francia: allenatori e giocatori squalificati per aver scommesso sul Mondiale

La Commissione Disciplinare della Lega francese ha afflitto una serie di squalifiche, come riporta Le Parisien. Il Codice dello Sport prevede il divieto assoluto di poter effettuare scommesse sportive per tutte quelle figure legate al mondo del calcio: calciatori, dirigenti, allenatori… Il divieto è esteso su tutte le competizioni calcistiche, nazionali o estere. Dunque i mondiali rientrano ampiamente nel territorio minato. Sono in tanti a dover pagare, fra multe e giornate di squalifica. La sanzione più pesante è quella afflitta a Guillaume Lemire, allenatore femminile del PSG, sanzionato con quattro partite di squalifica e una multa di 1.000 euro. Per quanto riguarda i giocatori, il più severamente punito è Samy El Khiar del Quevilly-Rouen. Ha ricevuto quattro partite di squalifica e una multa di 2.000 euro. Théo Eyoum, calciatore del Le Mans e Keheran Ganova dell’Angers, sono stati fermati invece per quattro turni. Enzo Barreau del Saint-Brieuc, punito con tre giornate e Irvin Cardona del Brest è stato sanzionato con quattro giornate di squalifica. Alexander Djiku dello Strasburgo è stato squalificato per una giornata, mentre Jean-Charles Castelletto del Nantes è stato condannato a quattro giornate con la possibilità di sospensione della pena. Sanzionato anche Laurent Chollet, dirigente membro del consiglio di amministrazione dell’associazione PSG, colpito con una sospensione di due partite e una multa sospesa di 1.000 euro.