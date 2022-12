Formazioni ufficiali Spezia-Sparta Rotterdam, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Spezia-Sparta Rotterdam, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Prosegue il ritiro spagnolo di Oliva per gli uomini di Luca Gotti, che scendono in campo per il secondo test dopo quello superato a pieni voti contro il Servette. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-SPARTA ROTTERDAM

SPEZIA: Zovko; Amian, Ampadu, Nikolaou; Holm, Sala, Ekdal, Bastoni, Joao Moutinho; Maldini, Leo Sanca.

SPARTA ROTTERDAM: Olij; Sambo, Aussar, Pinto, Abels; De Guzman, Mijnans, Kitoland; Lauritsen, Verschueren, V.V. Crooij. All. Steijn