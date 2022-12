Formazioni ufficiali Roma-Cadice, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Roma-Cadice, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Arrivati da poche ore in Portogallo per iniziare il ritiro nell’Algarve, i giallorossi scendono subito in campo per il primo test. La squadra di José Mourinho si troverà ad affrontare il Cadice, compagine attualmente penultima nella Liga spagnola. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di venerdì 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-CADICE

ROMA: Svilar, Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Vina, Bove, Matic, Zaniolo, Pellegrini, Abraham, El Shaarawy

CADICE: Ledesma, Fali, Alcaraz, Alex, Lozano, Alejo, Ocampo, Perez, Arzamendia, Luis Hernandez, Lautaro