Formazioni ufficiali PSV-Milan, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di PSV-Milan, sfida amichevole che andrà in scena Philips Stadion di Eindhoven. Si chiude in Olanda il fantastico 2022 di Stefano Pioli e della sua squadra, impegnati nell’ultimo test prima della ripresa del campionato. Nei giorni scorsi è tornato a Milanello anche Rafael Leao, che si candida a giocare quantomeno una parte di gara. Curiosità anche verso Charles de Ketelaere, finora impalpabile in questa prima metà di stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:15 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PSV-MILAN

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Madueke, Vertessen, El Ghazi.

All. Van Nistelrooy



MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Adli; Rebic.

All. Pioli