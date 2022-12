Formazioni ufficiali Nizza-Atalanta, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Nizza-Atalanta, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Altro impegno di caratura internazionale per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini. Dopo l’Eintracht Francoforte, affrontato sette giorni fa a Bergamo, ora arriva la trasferta contro il Nizza. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di venerdì 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NIZZA-ATALANTA

NIZZA: Schmeichel, Atal, Todibo, Dante, Lotomba, Boundaoui, Bena Bena, Thuram, Branimi, Pepe, Laborde.

ATALANTA: Musso, Toloi, Okoli, Ruggieri, Soppy, Ederson, Scalvini, Maehle, Malinovskyi, Hojlund, Zapata