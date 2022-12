Formazioni ufficiali Napoli-Crystal Palace, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Napoli-Crystal Palace, sfida valida come amichevole invernale in preparazione in vista della ripresa del campionato. Al Regnum Carya stadium di Antalya, gli uomini di Spalletti tornano in campo dopo il 3-2 all’Antalyaspor. Stavolta l’avversario è di caratura diversa in quanto si tratta di un club di Premier League, ma i partenopei – pur con parecchi assenti – partiranno comunque favoriti. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di domenica 11 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-CRYSTAL PALACE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Eze, Olise, Zaha.