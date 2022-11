Formazioni ufficiali Nagoya Grampus-Roma: amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Nagoya Grampus-Roma, match amichevole che si disputerà allo Stadio Toyota di Tokyo, Giappone. Dopo un paio di giorni di allenamenti nella capitale nipponica arriva la prima amichevole di questa tournée per gli uomini di Josè Mourinho. Vedremo quali saranno le sue scelte per il test contro la formazione di casa, ma senza dubbio, oltre ai nazionali presenti in Qatar, mancherà Rick Karsdorp, che non si è presentato in ritiro e non è partito con la squadra. Di seguito le formazioni ufficiali:

Le formazioni ufficiali di Nagoya Grampus-Roma

Nagoya Grampus:Langerak, Fujii, Tiago, Nakatani, Uchida, Ishida, Senta, Nagaki, Shigehiro, Mateus, Nagai

Roma: Svilar, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Missori, Tahirovic, Matic, Bove, El Shaarawy, Cherubini, Abraham.