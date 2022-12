Formazioni ufficiali Liverpool-Milan, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Milan, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. I rossoneri di Stefano Pioli dopo la sconfitta di misura contro l’Arsenal tornano in campo durante il mini ritiro di Dubai contro un’altra grande del calcio inglese. La squadra di Klopp pochi giorni fa è stata sconfitta con il punteggio di 3-1 dal Lione. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:30 di venerdì 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-MILAN

LIVERPOOL: Kelleher, Milner, Matip, Gomez, Robertson, Bajcetic, Thiago, Elliott, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino.

MILAN: Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega, Krunic, Tonali, Salemaekers, Adli, Rebic, Lazetic.