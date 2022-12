Formazioni ufficiali Juventus-Standard Liegi, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Juventus-Standard Liegi, sfida amichevole che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Ultimo test amichevole per gli uomini di Allegri, che però anche quest’oggi dovrà fare i conti con diverse assenze. Certamente out Pogba, Vlahovic, Bonucci, Cuadrado, oltre agli argentini Di Maria e Paredes che torneranno in Italia all’inizio della prossima settimana. Vedremo se il tecnico darà spazio al rientrante Federico Chiesa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-STANDARD LIEGI

JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Locatelli, McKennie, Miretti, Kostic, Aké, Milik, Kean.

STANDARD LIEGI: Bodart, Dussene, Bope, Laifis, Melegoni, Donnum, Alzate, Balikwisha, Davida, Zinckernagel, Perica.