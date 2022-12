Formazioni ufficiali Hellas Verona-Bologna, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Bologna, sfida amichevole in programma allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona. La squadra di casa, ora allenata dal duo Zaffaroni-Bocchetti, ha pareggiato pochi giorni fa contro l’NK Istra, mostrando una condizione ancora approssimativa. Per i rossoblù si tratta invece di un ritorno in campo dopo la cancellazione del test contro il Gorica a causa della morte del loro ex allenatore Sinisa Mihajlovic. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:30 di giovedì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-BOLOGNA

VERONA (3-5-2): Montipò; Dowidowicz, Hien, Gunter; Lazovic, Tameze, Hongla, Sulemana, Doig; Henry, Kallon

BOLOGNA (4-3-2-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Moro, Soriano; Dominguez, Orsolini; Arnautovic.