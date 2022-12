Formazioni ufficiali Hatayspor-Lazio, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Hatayspor-Lazio, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Secondo test in terra turca per la squadradi Maurizio Sarri, che due giorni fa aveva avuto la meglio sul Galatasaray. Attesa per il possibile rientro di Milinkovic-Savic, che nei giorni scorsi aveva sofferto di un piccolo problema alla caviglia. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di venerdì 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI HATAYSPOR-LAZIO

HATAYSPOR: Kardesler; Adekugbe, Oksuz, Yilmaz, Cörekci; Ruben, Aabid; Ergun, Kanak, Ruben Ribeiro; Zé Luìs.

LAZIO: Maimiano, Lazzari, Casale, Patric, Marusic, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni.