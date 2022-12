Formazioni ufficiali Fiorentina-Monaco, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Monaco, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Ennesimo test di questa preparazione per la squadra di Vincenzo Italiani, che finora ha sempre vinto nel corso di queste settimane. Questo pomeriggio l’avversario sarà un Monaco che solo poche ore fa è sceso in campo a pochi chilometri di distanza contro l’Empoli. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-MONACO

FIORENTINA: Terraciano, Dodo, Biraghi, Bonaventura, Saponara, Cabral, Ranieri, Benassi, Martinez Quarta, Mandragora, Bianco.

MONACO: Nubel, Aguilar, Daland, Badiashile, C. Henrique, Gelson Martins, Magassa, Camara, Golovin, Ben Seghir, Boadu.