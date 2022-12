Formazioni ufficiali Bologna-Kapfenberg, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Bologna-Kapfenberg, sfida valida come amichevole invernale in preparazione in vista della ripresa del campionato. Impegno tutt’altro che impossibile per i rossoblu di Thiago Motta, che ospiteranno un club della seconda serie austriaca. Secondo i bookmakers, Arnautovic e compagni partiranno ampiamente favoriti. In un match del genere, però, ciò che conta non è tanto il risultato quanto proseguire il percorso di preparazione in vista della ripresa del campionato. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 14:00 di venerdì 9 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-KAPFENBERG

BOLOGNA: In attesa

KAPFENBERG: In attesa