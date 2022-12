Formazioni ufficiali Betis-Inter, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Betis-Inter, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. La compagine nerazzurra è chiamata ad un test importante, su un campo difficile come quello del Betis a Siviglia. Dopo il mini-ritiro di Malta si alza il livello per la squadra di Simone Inzaghi a poche settimane dal ritorno della Serie A, previsto per il 4 gennaio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BETIS-INTER

BETIS: 1 Bravo; 24 Ruibal, 19 Luiz Felipe, 6 Victor Ruiz, 15 Moreno; 18 Guardado, 37 Dani Perez; 11 Luiz Henrique, 8 Fekir, 28 Rodri; 9 Iglesias.

INTER: 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 12 Bellanova, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 5 Gagliardini, 8 Gosens; 22 Mkhitaryan; 9 Dzeko.