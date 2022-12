Formazioni ufficiali Atalanta-Crema, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Crema, sfida amichevole che andrà in scena sul campo di allenamento di Zingonia. Meno di 24 ore dopo la sconfitta nel test contro l’AZ Alkmaar, la squadra di Gasperini torna subito in campo per un’ultima sgambata contro il Crema. Un’occasione per il tecnico dei bergamaschi per provare anche chi è stato meno utilizzato nelle altre amichevoli invernali. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-CREMA

ATALANTA: Rossi; Zorte, Okoli, Scalvini; Soppy, Mæhle, Pašalić, Zappacosta; Malinovskyi, Zapata, Muriel

CREMA: –