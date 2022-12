Formazioni ufficiali Atalanta-AZ, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Atalanta-AZ, amichevole 2022. Penultimo test per la formazione di Gasperini in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio in casa dello Spezia. Calcio d’inizio alle ore 19 di questa sera, giovedì 29 dicembre. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini.

AZ (4-3-3): Verhulst; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, De Wit; Clasie, Reijnders, Evjen; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. Allenatore: Jansen.