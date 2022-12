Formazioni ufficiali Arsenal-Juventus, amichevole invernale 2022

Le formazioni ufficiali di Arsenal-Juventus, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Primo test per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, che non ha voluto iniziare in modo graduale. Subito la capolista della Premier League, per giunta arrivando a Londra molto rimaneggiati. Tanti gli assenti, tra nazionali ancora in Qatar o in vacanza e problemi fisici per chi si stava già allenando a Torino. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 19:00 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-JUVENTUS

ARSENAL: Ramsdale, Tierney, White, Partey, Gabriel, Odegaard, Nketiah, Holding, Vieira, Nelson, Xhaka.

JUVENTUS: Perin; Riccio, Gatti, Rugani, Barbieri, Barraenchea, Locatelli, Fagioli, Soulé, Miretti, Kean.

A disposizione: Pinsoglio, Vinarcik, Huijsen, Rouhi; Nonge, Zuelli, Besaggio, Iling-Junior; Aké, Cerri, Mbangula