Formazioni ufficiali Antalyaspor-Napoli, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Antalyaspor-Napoli, match amichevole 2022. Continua il ritiro in Turchia per gli azzurri di Spalletti che torneranno in campo oggi in un test contro l’Antalyaspor, formazione che si trova all’undicesimo posto in classifica nella Super Lig turca con 16 punti ottenuti in 12 partite. Calcio d’inizio alle ore 18.45 italiane. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Antalyaspor: Alperen; Soner, Bunyamin, Fernando, Adriano, Guray, Mehmedi, Larsson, Omer, Ghacha, Veysel

Napoli: Meret, Zanoli, Di Lorenzo, Ostigard, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Raspadori, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.