Fiorentina-Monaco oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Fiorentina-Monaco, amichevole invernale 2022. Penultimo test per i viola di Italiano in vista della ripresa del campionato. La formazione del Principato occupa attualmente la sesta posizione in Ligue 1. Calcio d’inizio allo stadio Artemio Franchi alle ore 15 questo pomeriggio, sabato 17 dicembre. L’incontro verrà trasmesso su DAZN.

SEGUI IL LIVE