Fiorentina, Ast Odg e Ussi a Barone: “Chieda scusa”

by Sofia Cioli

Rocco Commisso - Foto mediacom communications corporation CC BY SA 3.0

“Sì, quando la società era in crisi, i giornalisti erano pronti a uccidere la Fiorentina”. Questa la dichiarazione rilasciata dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone lo scorso venerdì 19 novembre 2021. Associazione Stampa Toscana, Ordine dei giornalisti della Toscana e Gruppo toscano giornalisti sporti-Ussi non ci stanno, e respingono con forza la frase inaccettabile perché non rispecchia il comportamento, e soprattutto l’etica e la deontologia di chi fa professionalmente informazione. Per questo motivo chiedono al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di prendere le distanze dalla frase del direttore generale e attendono le scuse per averla pronunciata.