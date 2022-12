Buon test per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha battuto 4-1 l’Arezzo nell’amichevole di quest’oggi giocata proprio al Comunale della città aretina. Un derby toscano che dato buone indicazioni al tecnico viola e con un Marco Benassi protagonista assoluto, vista la tripletta nel primo tempo che ha di fatto deciso la partita. Tanto spazio anche per i più giovani, come dimostra il gol di Biagetti nel recupero del secondo tempo per il definitivo 4-1.

IL TABELLINO DI AREZZO-FIORENTINA 1-4

Il primo tempo si è aperto subito al 6′ con il vantaggio della Fiorentina: Benassi è stato il più rapido a ribadire in rete la respinta di Viti sul tiro di Saponara. I ritmi non sono ovviamente molto elevati dopo due settimane di sosta, ma l’Arezzo non ci sta e prova a farsi vedere dalle parti di Terraciano. Pur essendo un’amichevole è anche un derby, nessuno tira indietro la gamba e c’è anche qualche tensione in campo. A mettere tutti d’accordo è ancora una volta Benassi, che al 39′ strappa applausi ai 1200 spettatori con un gran tiro al volo che non lascia scampo a Viti. Passano tre minuti e arriva la tripletta, dopo una bella combinazione con Maleh.

Italiano e Indiani cambiano praticamente tutti gli 11 al ritorno in campo per il secondo tempo. Ci prova subito Bianco che colpisce l’incrocio dei pali, poi però Gollini salva alla grande su Convitto. Si fa vedere ancora Benassi, i ritmi restano bassi e al 78′ l’Arezzo trova il gol della bandiera proprio con Convitto, abile a superare Venuti e Amatucci con un bel guizzo prima di battere stavolta Gollini. L’unica nota stonata per Italiano arriva da un fastidio muscolare per Venuti, che lascia spazio a Biagetti: quest’ultimo sfrutta l’occasione segnando al 93′ il gol del 4-1, con un tocco di Ikonè nei pressi della linea di porta che forse toglie a Biagetti la paternità della rete.