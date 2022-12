La figlia di Pelé: “Ci siamo stufati di ricevere le condoglianze, le cure funzionano”

Il Brasile e l’intero mondo del calcio continuano ad essere in ansia per le condizioni di Pelè, così come la sua famiglia che, nelle ultime ore, si è lasciata andare ad uno sfogo dicendosi stanca di ricevere condoglianze mentre l’ex calciatore è ancora vivo. Sua figlia Flavia Arantes Do Nascimiento ha espresso il pensiero di tutta la famiglia: “Ci siamo stufati di ricevere le condoglianze. Si trova in terapia intensiva, in una stanza normale: non è in pericolo di vita. Le cure contro il cancro funzionano finché lui è lì e respira”.