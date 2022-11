Figc, Gravina: “Vogliamo riformare il calcio italiano, segnali di ripartenza incoraggianti”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso dell’intervento a consiglieri e delegati del Comitato, ha fatto un bilancio con il tour di incontri con i rappresentanti del calcio di base, terminato in Basilicata: “Ringrazio il presidente Fittipaldi per la splendida accoglienza. La motivazione principale che mi ha spinto ad intraprendere questo viaggio è stata la vitalità del movimento del mondo dilettantistico ed il bisogno di trasformare idee in progettualità. Vogliamo realizzare una vera riforma del calcio italiano“. Gravina ha poi aggiunto: “Si intravedono incoraggianti segnali di ripartenza, ma dobbiamo concentrarci nel risolvere quelle problematiche ancora irrisolte. Serve rafforzare la politica di servizio al territorio tramite risorse che metteremo a disposizione ed iniziate concrete“.

Ha poi preso la parola Giancarlo Abete, presidente della LND, che ha dichiarato: “Si tratta di una giornata di festa per il calcio lucano, ma non perdiamo di vista le nostre priorità. Stiamo lavorando per procrastinare l’entrata in vigore dei decreti correttivi alla riforma dello sport per quanto riguarda l’abolizione del vincolo sportivo e il riconoscimento della nuova figura del lavoratore sportivo. Il nostro obiettivo è preparare le società a queste due rivoluzioni, mettendole nelle migliori condizioni possibili“.