Figc, al via il Consiglio federale sulla Lnd: torna Lotito

by Mattia Zucchiatti

Claudio Lotito - Foto Antonio Fraioli

E’ iniziata, in via Allegri, a Roma, la riunione del Consiglio Federale che ha tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 30 settembre, anche la situazione della Lega Nazionale Dilettanti dopo le dimissioni di Sibilia. Non solo: sul tavolo dei lavori anche i valori degli indicatori di controllo economico-finanziari, le modifiche regolamentari e le nomine di competenza. Presente anche Claudio Lotito: è la prima riunione federale al quale partecipa il presidente della Lazio, consigliere per la Lega Serie A, in seguito al caso tamponi e alla riduzione della squalifica da parte della Corte federale d’Appello.