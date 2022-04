FIFA, Romy Gai nominato nuovo Chief Business Officier

by Redazione

Logo Fifa - Foto Ben Sutherland CC BY 2.0

Nella giornata odierna la FIFA ha annunciato che Romy Gai è il nuovo Chief Business Officer, che prenderà il posto di Kay Madati, il quale lascerà l’incarico per motivi personali. Romy si è detto onorato della carica ricevuta: “Ha avuto un coinvolgimento a vita nel calcio e siamo lieti di avere la sua esperienza per contribuire a plasmare le nostre future iniziative imprenditoriali in tutto il mondo. La Fifa ha molte opportunità di far crescere il calcio nel nostro mondo in rapida evoluzione e non vedo l’ora di garantire che il nostro team commerciale svolga un ruolo sostanziale nel garantire che l’organo di governo del calcio mondiale sia al centro di tutti questi importanti sviluppi commerciali al fine di beneficiarne il nostro sport a livello globale”.

Madati, invece, resterà in carica fino al termine di giugno 2022, come spiegato da Fatma Samoura: “Vorrei anche ringraziare Kay per il suo impegno durante il suo tempo con noi. Uno dei mandati di Kay all’arrivo è stato quello di coltivare e sviluppare le innumerevoli opportunità che il panorama multimediale virtuale di oggi offre al calcio per raggiungere il nostro obiettivo FIFA Vision 2020-2023 di rendere il gioco veramente globale. Il lancio di FIFA+ è la testimonianza del suo lavoro e di quello del team che Romy eredita come parte della divisione Commerciale della Fifa”.

Kay Madati ha dichiarato: “È stato un onore e un privilegio guidare questo dinamico team commerciale e lavorare fianco a fianco con i nostri partner e il team di gestione fifa per far crescere questo bellissimo gioco. Questa decisione personale di concentrarmi sulla mia famiglia non è venuta alla leggera, e rimango impegnato a collaborare a stretto contatto con Romy per impostare lui, i nostri partner e l’intero team FIFA per il successo mentre ci dirigiamo collettivamente verso una Coppa del Mondo FIFA molto speciale in Qatar”.