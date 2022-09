Regolamento gironi Europa League 2022/2023: cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Inizia la fase a gironi di Europa League 2022/2023 con la prima giornata in programma l’8 settembre e di seguito vi proponiamo il regolamento sul passaggio del turno e, in particolare, su come funziona in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre in ciascuno degli otto raggruppamenti. Per l’Italia al via Roma e Lazio, di seguito analizziamo tutte le dinamiche per decretare il piazzamento delle squadre all’interno del girone, nel caso in cui due o più club abbiano gli stessi punti. E’ bene ricordare che solo la prima classificata avanza agli ottavi di finale, la seconda in classifica disputerà lo spareggio contro le terze scese dalla Champions League, mentre le terze in classifica saranno paracadutate per uno spareggio in Conference League.

Di seguito tutte le informazioni sui criteri in caso di parità nel girone. 1: maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa); 2: miglior differenza reti negli scontri diretti; 3: maggior numero di gol segnati negli scontri diretti; 4: in caso di più squadre a pari punti, se utilizzando i criteri dall’1 al 3 due o più squadre sono ancora pari, questi criteri vengono riutilizzati considerando i soli incontri fra le squadre ancora in parità; 5: miglior differenza reti generale del girone; 6: maggior numero di gol segnati nel girone; 7: maggior numero di gol segnati fuori casa nel girone; 8: maggior numero di vittorie nel girone; 9: maggior numero di vittorie fuori casa nel girone; 10: miglior condotta fair play; 11: miglior coefficiente UEFA.