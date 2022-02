Porto-Lazio, Sarri: “Serve sempre mentalità. Gol in trasferta? Supplementari da evitare”

by Michele Muzzarelli

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Lazio, andata degli spareggi di Europa League 2021/2022. Il tecnico biancoceleste ha presentato la sfida del Do Dragao partendo dagli avversari: “Hanno giovani interessantissimi ma anche altri giocatori di esperienza. Hanno fatto 19 vittorie e tre pareggi, hanno perso tre partite in stagione di cui due con il Liverpool. Parlano i numeri – ha spiegato Sarri – Non mi interessa la tradizione europea, conta il presente e sono una squadra molto forte che gioca un calcio moderno di livello internazionale.”

Il tema principale del giorno è sicuramente l’assenza di Ciro Immobile: “Giochiamo comunque in 11, vedremo se recupererà per Udine. Dipenderà se la febbre andrà via, sarebbe comodo averlo anche al 70% ma comunque possiamo fare bene senza fare troppe storie.” Decisa la posizione dell’allenatore sulla nuova regola dei gol in trasferta: “Il nuovo regolamento può creare tante partite ai supplementari e con questo calendario non mi sembrerebbe il caso. Capisco anche che il gol in trasferta che vale doppio potesse essere ormai un po’ anacronistico ma forse si poteva trovare un’altra soluzione.”

Molto collegata a questo anche l’idea di Sarri sul percorso della Lazio in Europa League: “Sicuramente è una competizione dispendiosa per le trasferte e il calendario di questi anni. Per noi però è sempre un grande prestigio, sappiamo che ci sono squadre più attrezzate ma noi vogliamo rimanere in corsa il più a lungo possibile.” Infine l’importanza dell’aspetto mentale: “In passato ho avuto giocatori che inconsciamente davano più importanza al campionato, noi dobbiamo crescere ma spero che si possa sempre entrare con la mentalità giusta. Se sei a posto a livello mentale allora puoi fare bene anche a livello tattico e tecnico.