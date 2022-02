Olympiacos-Atalanta, Gasperini: “Partita decisiva, emergenza in attacco. Proprietà Usa? Finisce un’era”

by Giorgio Billone

Gian Piero Gasperini - Foto Antonio Fraioli

“La partita di domani è decisiva per la qualificazione in Europa League, la natura stessa del trofeo prevede il dentro o fuori. È chiaro che il gol in trasferta cambia le cose. Trovo molto più giusta questa formula, per superare il turno devi fare almeno una vittoria e un pareggio. È più difficile, ma anche più giusta. La gara d’andata? Ci ha dato la sensazione che possiamo fare la nostra gara, con grande rispetto per l’Olympiacos”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro l’Olympiacos negli spareggi di Europa League: “Stiamo vivendo un momento di emergenza soprattutto in attacco, lo sappiamo. Anche l’assenza di Zapata, ma ora ci sono fuori Muriel, Ilicic e anche Miranchuk che poteva darci una mano. Noi abbiamo perso ultimamente queste partite, ma siamo stati anche in grado di pareggiare con Inter, Lazio, Juventus. Abbiamo sempre fatto gol, anche ultimamente, qualche volta non ce l’hanno assegnato. Djimsiti ha fatto gol l’ultima volta, proviamo più soluzioni. Stiamo provando Sportiello, Rossi, possiamo ruotare bene”.

Sulla proprietà americana: “Credo sia molto prematuro questo aspetto, verrà affrontato questo aspetto. Posso dire che quando il presidente e Luca Percassi mi hanno avvisato della situazione che si stava concretizzando è stato un momento di grande emozione. Abbiamo avuto la sensazione di avere fatto qualcosa di molto importante per attirare l’attenzione di questi gruppi dall’America. Si chiude probabilmente un’era, ma credo che diventerà più forte, come ha detto il presidente. Spero anche di potere ottenere risultati migliori di questi anni”. Sulle proteste della squadra greca per l’arbitraggio dell’andata: “Le lamentele di Martins? C’è questa cosa che qualcuno contesta sull’alzare prima o dopo la bandierina, è una nuova regola, come altre, che lascia interdetti anche gli stessi spettatori. Non mi sembra che ci siano stati episodi, noi siamo abituati a cose diverse che incidono su gol fatti e che poi vengono tolti, su falli o mezzi contrasti, questa roba qua ci fa ridere”.