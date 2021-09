Napoli e Lazio, subito le trasferte difficili. Vincere per dimostrare di tenere all’Europa League

by Giorgio Billone

Esultanza Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Inizia l’Europa League per Napoli e Lazio, le nostre due rappresentanti in quella che da quest’anno non è la competizione europea minore, ma al limite quella intermedia. Un motivo in più per provare ad arrivare fino in fondo, e si può tranquillamente affermare che le due squadre italiane abbiano assolutamente le carte in regola per arrivare fino in fondo. Il campionato è sicuramente il focus principale sia per Spalletti che per Sarri, ma i due tecnici toscani hanno una rosa adeguata per gestire i due tornei. Ed entrambe cominciano con due trasferte complicatissime, banchi di prova importanti per dimostrare di tenere alla competizione e per iniziare col piede giusto nei gironi che da quest’anno regalano il pass per gli ottavi alla prima e uno spareggio per nulla semplice contro le paracadutate dalla Champions.

Per prendersi subito il primo posto la Lazio fa visita al Galatasaray. Una squadra complicata, una potenza turca che soprattutto in casa può davvero trasformarsi. In più, il pesante ko in campionato a Milano può aver minato alcune certezze che si stavano radicando nei biancocelesti, che dovranno dimostrare di essere concentrati sull’Europa League e già in grado di dimenticare la batosta di domenica. In serata, poi, altra trasferta da brividi, stavolta per il Napoli, sul campo del Leicester. E’ la grande rivale per la vittoria del girone, dunque giocare sul loro campo per gli azzurri può essere già la svolta. Una vittoria vorrebbe dire poter gestire i tre punti di vantaggio nelle prossime quattro sfide, contro squadre abbordabili, per poi presentarsi all’ultima giornata al render vouz con le Foxes con due risultati su tre.