“Mi sento di chiedere scusa ai tifosi che sono venuti da Roma fino a qui. Domani cercheremo di capire quello che ci è mancato e che permesso questo risultato. Non siamo scesi in campo, una sconfitta così non ce la aspettavamo”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, dopo la clamorosa sconfitta per 5-1 contro il Midtjylland in Europa League. “Abbiamo sottovalutato la partita e queste cose le paghi. Volevamo fare uno step in avanti e invece – ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport – abbiamo fatto dieci passi indietro. C’è ancora da lavorare, pensavamo di aver trovato solidità e stasera l’abbiamo persa. Cosa ci ha deto Sarri negli spogliatoi? Che dopo una sconfitta del genere non è giusto parlare”, ha concluso Immobile.