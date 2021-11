Marsiglia-Lazio: pareggio dei biancocelesti, il Var convalida il gol di Felipe Anderson (VIDEO)

by Sofia Cioli

Felipe Anderson, Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Dopo 45 minuti di sofferenza, Felipe Anderson pareggia i conti sul finale di primo tempo del match contro il Marsiglia, valido per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2021/2022. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Luis Alberto, Luiz Felipe calcia dal limite trovando la deviazione di Saliba; il pallone sfila per il centrocampista brasiliano che non sbaglia e deposita in rete. Inizialmente l’arbitro Sanchez annulla tutto per fuorigioco, ma un altro check del Var convalida tutto: Saliba svirgola la giocata tenendo di fatto in gioco Felipe Anderson.