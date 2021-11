Lokomotiv-Lazio 0-3, Acerbi: “Siamo efficaci ma occorre crescere in molti aspetti”

by Enrico Ricciulli

Francesco Acerbi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Loro sono partiti fortissimo mentre noi abbiamo iniziato non trovando però la soluzione giusta dal basso. Nella ripresa siamo rimasti tranquilli e con gli spazi che si sono creati abbiamo creato occasioni e trovato il gol”. Queste le parole di Francesco Acerbi dopo il 3-0 della Lazio sul campo della Lokomotiv Mosca. “Stiamo facendo bene, abbiamo un metodo di lavoro efficace, serve ancora crescere su tanti aspetti, ma stiamo mettendo in mostra delle cose buone. Proveremo a mantenere ancora la porta inviolata”, ha proseguito il difensore ai microfoni della tv ufficiale biancoceleste. In chiusura una battuta sulla delicata sfida di Napoli in campionato. “Vogliamo provare a giocare la nostra partita. Loro avranno quarantotto ore di riposo, ma non dovremo avere nessun alibi. Ce la giocheremo con le nostre qualità e la volontà di ottenere il risultato”, ha concluso Acerbi.