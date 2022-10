Lazio, subito in campo in vista dello Sturm Graz: si valutano le condizioni di Immobile

Si è ritrovata oggi a Formello la Lazio agli ordini di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria sullo Spezia, subito in campo per preparare la sfida con lo Sturm Graz in Europa League (giovedì, ore 18:45). Divisi i biancocelesti, tra chi ha giocato l’ultimo match e chi no. Nelle prossime ore il tecnico ex Juventus dovrà valutare le condizioni di Ciro Immobile e Manuel Lazzari, recuperati all’ultimo per la sfida contro i liguri.