Lazio-Midtjylland, gol di Isaksen: errore madornale di Gila (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Come all’andata, Isaksen trova subito il gol e diventa ancora un incubo per la Lazio. Va in gol infatti il forte giocatore offensivo dei danesi, ma è tutto frutto di un clamoroso errore madornale di Gila, che cerca di fare un passaggio superiore alle sue possibilità e perde palla, poi male anche Marcos Antonio e ci mette del suo l’avversario con un gran tiro. In alto ecco il video del gol.