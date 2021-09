Lazio-Lokomotiv Mosca, Nikolic: “Un onore affrontare Sarri”

Su Sarri: “Un onore incontrare il tecnico, con cui ho avuto la possibilità di confrontarmi qualche anno fa. Un bravissimo allenatore e uomo, non vedo l’ora di potergli stringere la mano. Siamo consci del valore della Lazio, se devo dare un pronostico dico 50 e 50. Ci faremo valere”.

Su Milinkovic: “Sono contento di incontrare Sergej, anche se spero non sia la sua serata. Per qualità, carattere e leadership è uno dei centrocampisti più ambiti”.

“Cosa mi aspetto domani? Mi aspetto in primis disciplina tattica, una squadra sicura di sè e consapevole dei propri mezzi – ha continuato – . Sicuramente una squadra che non molla mai, che corre su ogni pallone. Ci vuole sicuramente equilibrio nelle due fasi, abbiamo grandi opportunità per portare a casa un risultato che ci soddisfi. Dobbiamo stare attenti se e quando perderemo la palla, la Lazio è brava a ripartire in contropiede”.