Lazio-Galatasaray, Hysaj: “Ci vuole tempo per imparare gli schemi di Sarri”

by Enrico Ricciulli

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

“Stiamo migliorando rispetto agli ultimi mesi, ora dovremo essere ordinati in campo. A volte giochiamo bene, a volte meno. Ci vuole tempo per imparare il calcio di Sarri, con il suo metodo di gioco è necessario essere tutti perfetti”. Queste le parole di Elseid Hysaj in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Galatasaray, scontro diretto per il primo posto del gruppo E di Europa League. Un obiettivo che i biancocelesti non vogliono snobbare: “Tutti noi vogliamo vincere ed andare avanti il più possibile in questa competizione”, ha spiegato il terzino che poi si sofferma su Immobile, ancora in dubbio: “Quando lo affrontavo rappresentava un’insidia molto pericolosa – ha detto – Da compagno mi accorgo giorno dopo giorno che Ciro è tra i migliori attaccanti in circolazione”.