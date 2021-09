Galatasaray-Lazio domani in tv: canale, orario e diretta streaming Europa League 2021/2022

by Deborah Sartori

Rosa Lazio 2021/2022 - foto Antonio Fraioli

Sta per terminare il conto alla rovescia per Galatasaray-Lazio, match valido per la prima giornata di Europa League 2021/2022. Dopo la sconfitta incassata in campionato contro il Milan, la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri proverà a rifarsi iniziando nel migliore dei modi il Girone E del torneo contro la squadra turca. Fischio d’inizio fissato alle ore 18.45 di giovedì 16 settembre all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul. La partita sarà visibile in diretta su DAZN e Sky Sport e Sky Sport Calcio (canali 252 e 2021 del satellite), oltre che in chiaro su TV8.