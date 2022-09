Formazioni ufficiali Lazio-Feyenoord, Europa League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Lazio-Feyenoord, sfida valida per la fase a gironi di Europa League 2022/2023. Ostacolo olandese per i biancocelesti, determinati a partire con il piede giusto in Europa dopo un inizio di stagione a due facce in campionato. Il Feyenoord è reduce dalla finale di Conference League persa contro la Roma e vuole riscattarsi. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 8 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

LAZIO: Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

FEYENOORD: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Kocku, Szymanski; Walemark, Pereira, Dilrosun.