Europa League, Terim (tecnico Galatasaray): “Lazio molto forte, sarà una tappa importante”

by Christian Poliseno

Stadio Galatasaray - Foto di LardoBalsamico CC BY-SA 3.0

L’Europa League sta per partire anche per i club italiani. È quindi il turno della Lazio che, domani, farà visita al Galatasaray, in Turchia. Proprio il tecnico dei turchi, Fatih Terim, ha così presentato la sfida con i romani: “Siamo in un girone che potrebbe starci anche in Champions, siamo tutte squadre molto forti (nel girone anche Marsiglia e Lokomotiv Mosca, ndr). A partire dalla Lazio, che è in grado di giocarsela per lo scudetto. Hanno un’ottima rosa e fino alla gara col Milan hanno fatto benissimo. Non sarà una gara facile ma mi fido della mia squadra. È una una tappa molto importante per la nostra autostima. A volte perdere una partita non è importante, ma è importante come si perde. E anche quando si vince, è importante il come”.

Terim si porta molto nel cuore l’Italia, dove in passato ha allenato Fiorentina e Milan: “È un Paese che amo, dove ho lasciato un segno e ho ancora ottimi amici. Affrontare le squadre italiane non è semplice, soprattutto negli ultimi anni. La Nazionale è campione d’Europa e la Lazio è stabilmente nelle coppe. Sarri è un allenatore che sa fare un ottimo lavoro. Sarà una bella serata, in campo lotteremo ma poi torneremo amici.” Anche Halil Dervisoglu, attaccante turco, in conferenza ha caricato la squadra: “Siamo pronti e concentrati e speriamo di fare una bella prestazione davanti ai nostri tifosi e uscire vittoriosi. La Lazio è un avversario tosto, ma sappiamo cosa possiamo fare come Galatasaray. Andremo in campo con fiducia”.