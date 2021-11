Europa League, niente Marsiglia per i tifosi laziali. Ministero interno: “Frange violente e fasciste”

by Redazione

Luiz Felipe e Pau Lopez, Lazio-Marsiglia - Foto Antonio Fraioli

Niente trasferta a Marsiglia per i tifosi della Lazio in occasione della sfida di giovedì in Europa League “a causa dei ricorrenti comportamenti violenti tenuti da certi tifosi nei pressi dello stadio e nei centri delle città che ospitano le partite“, oltre “alla ripetuta intonazione di canti fascisti e all’esibizione di saluti romani”. Questa la motivazione contenuta in un’ordinanza del ministero dell’Interno francese che vieta “ai tifosi della Lazio o a chi si presenta come tale” non solo l’accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia e la circolazione o lo stazionamento negli arrondissments centrali della città, come era stato indicato nei giorni scorsi, ma persino “l’ingresso in Francia dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali” da mercoledì 3 a giovedì 4 novembre. Per la partita con la Lazio è stata disposta la chiusura del settore ospiti del Velodrome. Ai tifosi del Marsiglia è stata vietata la sfida di andata, alla luce degli scontri tra le due tifoserie in occasione dell’ultima sfida risalente al 25 ottobre 2018.