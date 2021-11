Europa League, le designazioni: Legia-Napoli a Visser, Marsiglia-Lazio a Sanchez

by Mattia Zucchiatti

Luciano Spalletti - Foto Antonio Fraioli

Sono stati designati gli arbitri per le gare della quarta giornata di Europa League. Legia Varsavia-Napoli, in programma giovedì alle 18.45 nella città polacca e valida per il gruppo C, è stata assegnata al belga Lawrence Visser con i connazionali Yves De Neve e Ruben Wyns come assistenti. Il quarto uomo sarà Bram Van Driessche, gli arbitri Var Benoit Millot e Erik Lambrechts. Per Olympique Marsiglia-Lazio, sfida valida per il girone E, in programma giovedì 4 alle ore 21 al Velodrome, è stato designato lo spagnolo Josè Maria Sanchez. Con lui i connazionali Raul Cabanero e Inigo come guardalinee, Cesar Soto Grado quarto uomo, quindi alla Var Juan Martinez Munuera e Ricardo de Burgos