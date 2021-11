Europa League, designati gli arbitri per le partite di Napoli e Lazio

Logo Europa League - Uefa.com

Nella sede dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, sono stati designati gli arbitri per le partite della quinta giornata di Europa League in programma giovedì 25 novembre. Per quanto riguarda gli Azzurri di Spalletti, impegnati a Mosca contro lo Spartak, l’arbitro del match sarà il fischietto francese Clément Turpin. Il trentanovenne lionese sarà coadiuvato da Danas e Gringore con quarto uomo Millot. Alla VAR la coppia Letexier-Delerue. I biancocelesti di Sarri, invece, saranno impegnati sempre a Mosca, ma contro la Lokomotiv. L’arbitro del match sarà il portoghese Artur Dias coadiuvato dai connazionali Tavares e Soares con quarto uomo Hugo Miguel. Alla var la coppia João Pinheiro e Tiago Martins.