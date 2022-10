Europa League 2022/2023, le terze classificate: le squadre che giocheranno spareggi Conference League

Le terze classificate dei gironi di Europa League 2022/2023, le quali sfideranno le compagini protagoniste in Conference League durante gli spareggi. Aspettando i verdetti ufficiali, rischiano Roma e Lazio; le due squadre italiane, inserite in gironi complessi da gestire. Di seguito tutte le terze classificate dei gironi di Europa League 2022/2023, aggiornate non appena possibile.

LE SQUADRE RETROCESSE DALLA CHAMPIONS LEAGUE

LE SECONDE CLASSIFICATE CHE AFFRONTERANNO GLI SPAREGGI CONTRO LE SQUADRE DI CHAMPIONS

LE PRIME CLASSIFICATE DI EUROPA LEAGUE

LE TERZE CLASSIFICATE CHE SCENDERANNO IN CONFERENCE LEAGUE