Europa League 2021/2022: poker di Daka e il Leicester rimonta lo Spartak Mosca nel girone del Napoli

by Giorgio Billone

Logo Europa League - Uefa.com

Super rimonta del Leicester in casa dello Spartak Mosca nell’anticipo del mercoledì di Europa League 2021/2022. Nella terza giornata dei gironi, in quello che è il raggruppamento del Napoli, le Foxes vanno sotto 2-0 ma riescono a sistemare le cose nel secondo tempo portando a casa una vittoria fondamentale nell’economia di questo gruppo in cui gli azzurri di Spalletti hanno iniziato male. Intanto i ragazzi di Rodgers portano a casa un altro successo, stavolta in trasferta, sempre segnando quattro gol come in quello ottenuto pochi giorni fa in Premier contro il Manchester United. I russi passano in vantaggio con Sobolev all’11’ e raddoppiano con Larsson al 44′, ma già un minuto dopo, poco prima dell’intervallo, Daka fa 0-1. Ed è lui il clamoroso protagonista della partita, visto che nella ripresa trova la via del gol in altre tre occasioni, al 48′, 54′ e 79′, scrivendo una piccola pagina di storia con il suo poker personale davvero strepitoso che vale anche i tre punti per la sua squadra, visto che il gol di Sobolev al 90′ non serve a far cambiare l’esito dell’incontro.