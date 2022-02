Diffidati Porto-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica in vista del ritorno

by Mattia Zucchiatti

Lazio-Bologna, foto Fraioli

Porto contro Lazio, si gioca alle 21:00 di giovedì. La squadra di Sarri cerca il colpo grosso in casa degli uomini di Conceicao nell’andata dello spareggio di Europa League. Ma quali sono i calciatori biancocelesti a rischio squalifica per il ritorno? Un titolare: Mattia Zaccagni. Al contrario del Porto che ha ben due diffidati: Mbemba e Uribe. Due titolari a rischio e un pensiero in più per Conceicao che a gennaio ha già perso Luis Diaz e Sergio Oliveira sul mercato. Come da regolamento, poi, i cartellini gialli si azzerano alla fine dello spareggio.

DIFFIDATI LAZIO: Zaccagni

DIFFIDATI PORTO: Mbemba, Uribe