Diffidati Lazio-Midtjylland: biancocelesti a rischio squalifica in vista del Feyenoord

I diffidati di Lazio-Midtjylland, ecco chi sono i biancocelesti a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro il Feyenoord. Girone equilibratissimo quello della squadra di Sarri, con tutte le formazioni a quota 5 punti. La Lazio sfida ora il Midtjylland per conquistare punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi. Ma chi sono i biancocelesti diffidati? Nessun giocatore è a rischio squalifica in vista del Feyenoord.