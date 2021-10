Bodo Glimt-Roma, 6-1, tifosi laziali scatenati: “Sembra Manchester”

Figuraccia europea per la Roma, che ha perso 6-1 contro il Bodo/Glimt. La notizia della goleada nordica non tarda ad arrivare all’Olimpico, dove, contemporaneamente, la Lazio giocava contro il Marsiglia in Europa League. La Curva Nord, covo del più caldo tifo biancoceleste, ha iniziato ad intonare: “Sembra Manchester”. Coincidenza? Il tutto è successo proprio nel giorno della storica sconfitta della Roma contro il Bayern Monaco in cui perse proprio 7 a 1.