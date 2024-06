Euro 2024, Inghilterra-Slovenia-Danimarca-Serbia: le combinazioni del girone C a 90′ dal termine

Le combinazioni del girone C di Euro 2024 a novanta minuti dal termine. Si chiude la seconda giornata del girone C con Inghilterra, Slovenia, Danimarca e Serbia in un raggruppamento che in virtù dei pareggi che si sono registrati terrà tutti col fiato sospeso fino alla fine. C’è chi deve conquistare ancora il pass per gli ottavi, e l’ultima giornata sarà estremamente decisiva in tal senso, dunque ecco le combinazioni dettagliate con tutti i calcoli dopo Slovenia-Serbia 1-1 e Danimarca-Inghilterra 1-1.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

Inghilterra 4 (2:1) Danimarca 2 (2:2) Slovenia 2 (2:2) Serbia 1 (1:2)

IL PROSSIMO TURNO

Martedì 25 giugno, ore 21

Inghilterra-Slovenia (Colonia)

Danimarca-Serbia (Monaco di Baviera)

LE COMBINAZIONI

L’Inghilterra ha pareggiato contro la Danimarca, dunque verdetto rimandato all’ultima giornata: gli inglesi hanno bisogno di un pari per essere certi di volare agli ottavi. Con la vittoria la squadra di Southgate è peraltro prima nel girone, mentre col pareggio lo sarà se la Danimarca non dovesse vincere o se dovesse vincere ma la differenza reti dovesse essere favorevole. In caso di sconfitta invece di sicuro gli inglesi non saranno primi, perché finiranno alle spalle della Slovenia, per essere secondi i Tre Leoni dovrebbero sperare in una mancata vittoria della Danimarca oppure in un successo danese ma con la differenza reti o gli altri criteri in caso di parità favorevoli agli inglesi rispetto ai danesi.

In ogni caso, Danimarca-Serbia diventa una partita decisiva all’ultima giornata: in caso di vittoria, i serbi potranno qualificarsi come seconda o una delle migliori terze verosimilmente, perché salirebbero a quota 4 punti e metterebbero dietro proprio i danesi fermi a due. A quel punto soltanto una tra Slovenia e Inghilterra saranno davanti ai serbi, oppure tutte e due, ma come detto con quattro punti è scontato essere una delle migliori terze.

Occhio però alla situazione tra Danimarca e Slovenia, al momento appaiate a quota 2 punti. Entrambe hanno segnato 2 gol e subiti 2, visti i due pareggi per 1-1, lo scontro diretto è finito in parità, quindi si deve ricorrere anche al parametro della disciplina: ebbene, 4 cartellini gialli a testa per le due formazioni. E allora, al momento la Danimarca è seconda e la Slovenia terza per l’ultimo criterio possibile, quello della classifica generale delle qualificazioni a Euro 2024: entrambe le formazioni erano nello stesso gruppo, il girone H, e hanno chiuso alla pari a quota 22. Vale lo scontro diretto di quel gruppo che posiziona davanti la formazione di Hjulmand, una vittoria per i danesi e un pareggio, con quella di Kek seconda.